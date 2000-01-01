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фото из соцсети 07.04 17:54   MIGnews.com

Теракт в Стокгольме: эвакуируют центральный ж/д вокзал

С центрального вокзала в Стокгольме, после теракта, в ходе которого грузовик совершил наезд на пешеходов в центре города, эвакуируют людей.

The Local сообщает, что с требованиям об эвакуации выступила шведская полиция. Также сообщается, что прекращено все железнодорожное сообщение в Стокгольме.

Полиция взяла под усиленную охрану дом правительства, парламент и королевский дворец. Также известно, что метро Стокгольма закрыто.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль въехал в толпу людей в Стокгольме. Инцидент произошел на популярной пешеходной улице Дроттнингатан. По последним данным, погибло пять человек, восемь получили ранения. Премьер Швеции назвал терактом инцидент с грузовиком. Также ранее сообщалось, что грузовик был угнан и у пивного концерна Spendrups. Подозреваемый в наезде арестован.
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