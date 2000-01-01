07.04 17:41 MIGnews.com

Террорист из Стокгольма задержан

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Полиция шведской столицы и премьер-министр Стефан Лефвен сообщила о задержании водителя, который направил грузовик в толпу в популярном среди туристов центре города и врезался в центральный универмаг.О личных данных злоумышленника пока не сообщается, однако, судя по опубликованным в Сети фотографиям, им является мужчина ближневосточной внешности.По последней информации, число жертв теракт увеличилось с трех до пяти.