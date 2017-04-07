Премьер Швеции назвал терактом инцидент с грузовиком
Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал инцидент с въехавшим в толпу людей грузовиком терактом, сообщают местные СМИ.
"Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака", – заявил премьер страны.
Левен сообщил, что подозреваемого в наезде на людей в центре Стокгольма удалось задержать.
По данным полиции, три человека погибли и восемь получили ранения.
Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль въехал в толпу людей в Стокгольме. Инцидент произошел на популярной пешеходной улице Дроттнингатан. По некоторой информации, грузовик позже врезался в магазин. На фотографиях с места происшествия, размещенных в социальных сетях, видно, что кабина грузовика загорелась.
Также ранее сообщалось, что грузовик был угнан и у пивного концерна Spendrups.
С места происшествия машины "скорой" увозят людей.