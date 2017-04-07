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фото из соцсети 07.04 17:22   MIGnews.com

Премьер Швеции назвал терактом инцидент с грузовиком

Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал инцидент с въехавшим в толпу людей грузовиком терактом, сообщают местные СМИ.

"Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака", – заявил премьер страны.

Левен сообщил, что подозреваемого в наезде на людей в центре Стокгольма удалось задержать.

По данным полиции, три человека погибли и восемь получили ранения.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль въехал в толпу людей в Стокгольме. Инцидент произошел на популярной пешеходной улице Дроттнингатан. По некоторой информации, грузовик позже врезался в магазин. На фотографиях с места происшествия, размещенных в социальных сетях, видно, что кабина грузовика загорелась.

Также ранее сообщалось, что грузовик был угнан и у пивного концерна Spendrups.

С места происшествия машины "скорой" увозят людей.






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