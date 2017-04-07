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Стрельба в метро Стокгольма07.04 17:31   MIGnews.com

Теракт в Стокгольме: стрельба в метро, парламент оцеплен

Спустя 20 минут после происшествия на улице Дроттнингатан в Стокгольме, где грузовой автомобиль въехал в толпу людей, на станции метрополитена "Фридхемсплан" раздались выстрелы. Как сообщает Express со ссылкой на полицию, после случившегося метро шведской столицы было закрыто.

Сообщается, что правоохранители оцепили парламент.

По последним данным, погибло три человека, восемь получили ранения. Премьер Швеции назвал терактом инцидент с грузовиком. Также ранее сообщалось, что грузовик был угнан у пивного концерна Spendrups.






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