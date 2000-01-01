07.04 17:11 MIGnews.com

Наезд грузовика в Стокгольме: авто угнали у пивного концерна

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Грузовик, который въехал в толпу людей на одной из центральных улиц Стокгольма принадлежал пивному концерну Spendrups.СМИ сообщают, что фура с пивом, которое предназначалось для доставки в один из многочисленных ресторанов, была угнана, и именно поэтому беспрепятственно была допущена на пешеходную улицу.В частности, шофер фуры по доставке пива рассказал, что остановился у одного из ресторанов для разгрузки пива и вышел из кабины, чтобы отдать накладные персоналу. В этот момент кто-то запрыгнул в кабину и включил зажигание. Грузовик резко дал с места и поехал вдоль по улице.По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, ранены десятки. Полиция Швеции рассматривает версию теракта, но пока не объявило произошедшее таковым. Полиция призвала жителей Стокгольма избегать центра города.Spendrups Bryggeri AB - старейший и крупнейший производитель пива в Шведском королевстве. Концерн основан в 1897 году.