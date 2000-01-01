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Индия купила израильского ПРО на $2 млрд. / Фото: Israel Aerospace Industries07.04 17:14   MIGnews.com

Индия купила израильского ПРО на $2 млрд.

Крупнейшее авиаконструкторское бюро Еврейского государства Israel Aerospace Industries подписало контракт о поставках в Индию систем противоракетной обороны на 2 млрд. долларов. Это стало крупнейшей одноразовой сделкой в истории оборонной промышленности Израиля, пишет "Исраэль Хайом".

В частности, речь идет о поставках систем против ракет среднего радиуса действия на 1,6 млрд. и систем против ракет дальнего радиуса действия на 400 млн. Обе они станут усовершенствованной версией системы "Барак-8", предназначенной для защиты от любого вида воздушной угрозы, включая самолеты, вертолеты, противокорабельные ракеты и беспилотники.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил генерального директора IAI Джозефа Вайсса.

"Это стало еще одним проявлением расширения связей между Израилем и Индией, и премьер-министр планирует продолжить развивать эти связи в области водных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики и прочих сферах в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди через несколько месяцев", - говорится в заявлении его канцелярии.

Стоит отметить, что это Индия уже не впервые покупает израильское ПРО – те же "Барак-8" уже установлены на нескольких кораблях индийских ВМС.
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