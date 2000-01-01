07.04 16:55 MIGnews.com

СБ ООН сегодня обсудит удары США по Сирии

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Совбез ООН соберется в пятницу, 7 апреля, для обсуждения американских ракетных ударов по Сирии. Как ожидается, заседание начнется в 18:30 по московскому времени.Ранее сообщалось, что США нанесли в ночь на пятницу ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.Российский МИД призвал Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.