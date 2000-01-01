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Минобороны РФ: жертвами удара США стали 4 сирийских солдат | Фото: Thinkstock07.04 14:15   MIGnews.com

Минобороны РФ: жертвами удара США стали 4 сирийских солдат

Четыре военнослужащих сирийской армии погибли в результате ракетной атаки США по сирийскому аэродрому аш- Шаорайят. Также есть раненые и пропавшие без вести.

Об этом сообщил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.

"По информации командования сирийской авиабазы, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, а также четверо погибли и шестеро получили ожоговые ранения в ходе тушения пожаров", - заявил официальный представитель.

По данным оборонного ведомства, также уничтожен учебный корпус и шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23.
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