07.04 14:15 MIGnews.com

Минобороны РФ: жертвами удара США стали 4 сирийских солдат

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Четыре военнослужащих сирийской армии погибли в результате ракетной атаки США по сирийскому аэродрому аш- Шаорайят. Также есть раненые и пропавшие без вести.Об этом сообщил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков."По информации командования сирийской авиабазы, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, а также четверо погибли и шестеро получили ожоговые ранения в ходе тушения пожаров", - заявил официальный представитель.По данным оборонного ведомства, также уничтожен учебный корпус и шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23.