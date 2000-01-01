07.04 14:10 MIGnews.com

Сирийцы: 30 крылатых ракет были сбиты над Тартусом

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В сирийских социальных сетях распространяются утверждения о том, что во время пролета над Латакией российские и сирийские ПВО смогли перехватить 30 американских крылатых ракет “Томагавк”.По версии лоялистов, это “свело к минимуму” ущерб для базы ВВС Сирии Шарайат в Хомсе.В качестве подтверждения данных заявлений в твиттере опубликованы фрагменты ракет, якобы упавших в горах в окрестностях Тартуса.