Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












SANA: жертвами атаки США стали 9 человек | Фото: Thinkstock07.04 13:31   MIGnews.com

SANA: жертвами атаки США стали 9 мирных жителей

Девять мирных жителей, среди которых четверо детей, погибли в результате ракетного удара США по сирийской авиабазе вблизи западного города Хомс.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA в пятницу, 7 апреля.

Согласно данным агентства, что гражданские лица были убиты в деревнях, расположенных вблизи авиабазы аш-Шаорайят. Также сообщается, что 7 человек получили ранения.

Дома в этом районе также сильно пострадали в результате атаки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:32
МИД Китая: Асада выбрал сирийский народ
14:15
Минобороны РФ: жертвами удара США стали 4 сирийских солдат
14:10
Сирийцы: 30 крылатых ракет были сбиты над Тартусом
14:01
МИД РФ: Американский удар был подготовлен до атак в Идлибе  
13:51
Тунис вынес приговор диджею за ремикс исламской молитвы
13:47
Российский фрегат с ракетами "Калибр" идет к берегам Сирии
13:40
Почему С-400 не перехватили "Томагавки"
13:28
Италия заявила о поддержке действий США в Сирии
13:14
Россия: система ПВО Сирии будет усилена
13:10
Лавров: Удар по сирийской базе напоминает вторжение в Ирак
13:02
В результате удара США погибли семь человек
12:51
Около половины из 59 выпущенных США ракет долетели до базы
12:41
Исраэль Кац о действиях США в Сирии
12:26
Австралия: "Быстрый и справедливый ответ"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus