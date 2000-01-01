07.04 13:31 MIGnews.com

SANA: жертвами атаки США стали 9 мирных жителей

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Девять мирных жителей, среди которых четверо детей, погибли в результате ракетного удара США по сирийской авиабазе вблизи западного города Хомс.Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA в пятницу, 7 апреля.Согласно данным агентства, что гражданские лица были убиты в деревнях, расположенных вблизи авиабазы аш-Шаорайят. Также сообщается, что 7 человек получили ранения.Дома в этом районе также сильно пострадали в результате атаки.