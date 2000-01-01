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Тунис вынес приговор диджею за ремикс исламской молитвы | Фото: Thinkstock07.04 13:51   MIGnews.com

Тунис вынес приговор диджею за ремикс исламской молитвы

Суд в Тунисе заочно приговорил британского диджея к году тюремного заключения после того, как он поставил в ночном клубе ремикс призыва на мусульманскую молитву.

По словам представителя суда города Громбалия, диджея, выступающего под псевдонимом Dax J, приговорили к 6 месяцам заключения за непристойное поведение и еще к 6 месяцам тюрьмы - за оскорбление общественной морали.

При этом суд снял обвинения с владельца ночного клуба и с организатора фестиваля Orbit Festival, на котором был озвучен ремикс.

Ранее сообщалось, что в одном из ночных клубов Туниса прозвучал ремикс исламской молитвы. Соответствующая видеозапись вызвала бурю негативных отзывов в соцсетях, пишет Би Би Си.
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