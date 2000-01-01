07.04 15:31 MIGnews.com

Боевики восприняли удар по Сирии как сигнал к действию

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В Вашингтоне делают вид, что не понимают очевидных вещей. Белый дом предпочитает закрывать глаза на явные случаи применения химоружия — что в Ираке, что в Сирии. А ракеты решил применить в единственном случае, когда вина правительственных войск даже не была доказана.Удар по сирийской базе невозможно оправдать. То, что Сирия добровольно избавилась от всего химоружия, которое находилось в ее распоряжении, подтвердили в Организации по запрещению химического оружия.Собственно, это заявление от 4 января до сих пор никуда не исчезло с сайта ОЗХО. Получается, кто бы ни использовал отравляющий газ в Идлибе, официальный Дамаск к этому отношения не имеет. Но это неудобный факт, так что в Штатах предпочитают его не замечать. В Белом доме увидели отличную возможность укрепить президентский рейтинг."Внутриполитические причины. Трамп теряет популярность, рейтинг его падает, он подвергается ожесточенной критике — как со стороны целого ряда средств массовой информации, так и со стороны своих оппонентов в Демократической партии. На этом фоне Трампу важно было продемонстрировать, что он круче", — считает главный редактор журнала "национальная оборона" Игорь Коротченко.Когда реальные террористы применяли химическое оружие в Мосуле, чему было множество свидетельств и о чем заявлял официальный Багдад, Штаты молчали и никак не вмешивались. Когда российские специалисты запротоколировали и передали в международные органы доказательства того, что исламисты использовали боевой отравляющий газ в Алеппо, от них просто отмахнулись. Теперь наоборот: свидетельств вины сирийских военных просто нет. Но именно в них летят ракеты "Томагавк"."Дональд Трамп ставит регион, и не только регион, на очень опасную грань. За этой гранью начинается непредсказуемое, в котором нет хороших сценариев, есть сценарии только плохие", — говорит Советник директора российского Института стратегических исследований Елена Супонина."Это сигнал для боевиков, которые могут использовать сложившуюся ситуацию и уменьшение контроля сирийскими вооруженными силами за воздушным пространством в своих целях для перехода в контрнаступление и активизацию своей деятельности на территории Сирии и Ирака", — заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.И это уже происходит. Сразу после американского авиаудара попытку наступления на горящую авиабазу предприняли боевики запрещенной в России группировки ИГИЛ. Атаку с трудом удалось отбить. Эта вылазка — лишнее подтверждение тому факту, что Вашингтон собственной непродуманной политикой только укрепляет международный терроризм.В конце концов, боевики, чувствуя, что их с воздуха поддерживает американская авиация, наверняка предпримут новые атаки — и уже с использованием средств массового поражения. В Белом доме, похоже, ничего не имеют против.