Америка ударила по Асаду: Ликование мятежников и джихадистов
Сирийская оппозиция выступила с заявлениями, приветсвующими американские ракетные удары по объектам ВВС Сирии в провинции Хомс.
В ходе ночной атаки десятки крылатых ракет Томагавк были выпущены с двух военных кораблей ВМС США.
Ахмад Рамадан, глава медиа-офиса Сирийской Национальной Коалиции заявил: “Мы надеемся на продолжение ударов для того, чтобы предотвратить использование режимом самолетов для новых атак и использования запрещенных международными конвенциями видов оружия”.
Рамадан добавил: “Авиабаза, ставшая целью американцев, использовалась для того, чтобы убивать сирийцев. Американский удар посылает ясный сигнал режиму и тем, кто его поддерживает”.
Хасан Хадж Али, командир одной из бригад Сирийской Свободной Армии в Идлибе заявил: “Эти удары нанесены в очень важную фазу войны, и они показывают, что в мире еще сохранилась человечность. Мы можем сказать, что сейчас - самое время для того, чтобы Башар Асад и его гангстеры отправились прямиком в мусорное ведро истории”.
Наср аль-Харири, глава базирующегося в Саудовской Аравии Высшего Комитета по Переговорам заявил: “В случае, если удары будут продолжены это станет правильным началом настоящей войны против терроризма”.
Действия США поддержали практически все группы сирийских мятежников, в том числе крупнейшая из них, Ахрар аш-Шам. Ее представитель заявил в интервью американскому каналу NBC: “ Нами приветствуется любая американская интервенция посредством хирургически точных ударов, которые подорвут возможности Асада по убийству нашего народа и сократят период страданий сирийцев”.
Следует отметить, что Ахрар аш-Шам (Движение Освобождение Леванта) является наиболее крупной и наиболее влиятельной военизированной группировкой мятежников. С самого начала в нем были сильны джихадистские веяния, и по мере продолжения войны они лишь усиливались. Деспотии Залива и Турция пытались, хотя и безуспешно, продать Западу Ахрар аш-Шам и родственные группировки в качестве тех самых “умеренных мятежников”, которых американцы ищут в хаосе сирийской войны уже семь лет. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Аль-Каида с человеческим лицом: Джабхат ан-Нусра, Ахрар аш-Шам и будущее Сирии".