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YouTube 07.04 13:02   MIGnews.com

В результате удара США погибли семь человек

Жертвами ракетного удара армии США в сирийской провинции Хомс стали семь человек, еще столько же получили тяжелые ранения, передает телеканал "Россия 24".

Власти подсчитывают количество жертв атаки. Губернатор провинции отметил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое мирных граждан, еще семь человек получили тяжелейшие ранения.

В настоящее время к самой авиабазе все еще прибывают сирийские военные и пожарные для тушения продолжающегося пожара и ликвидации последствий удара.

Как сообщалось ранее, США произвели атаку Сирии крылатыми ракетами в ответ на возможное применение правительством этой страны химоружия в районе провинции Идлиб.
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