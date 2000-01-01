07.04 13:02 MIGnews.com
В результате удара США погибли семь человек
Жертвами ракетного удара армии США в сирийской провинции Хомс стали семь человек, еще столько же получили тяжелые ранения, передает телеканал "Россия 24".
Власти подсчитывают количество жертв атаки. Губернатор провинции отметил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое мирных граждан, еще семь человек получили тяжелейшие ранения.
В настоящее время к самой авиабазе все еще прибывают сирийские военные и пожарные для тушения продолжающегося пожара и ликвидации последствий удара.
Как сообщалось ранее, США произвели атаку Сирии крылатыми ракетами в ответ на возможное применение правительством этой страны химоружия в районе провинции Идлиб.
Поделиться
Все по теме
Комментарии