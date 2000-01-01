07.04 12:51 MIGnews.com

Около половины из 59 выпущенных США ракет долетели до базы

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США запустили по авиабазе "Шайрат" в Сирии 59 ракет "Томагавк", из них до цели долетело около половины."По предварительным данным, из 59 запущенных ракет до территории Сирии долетело не больше половины", - передает Интерфакс слова сирийский военный источник в Дамаске.По данным арабского издания «Аль-Масдар» в результате нанесенного ракетного удара не менее 15 боевых самолетов повреждены. На аэродроме вспыхнул пожар, горят цистерны с горячим. В СМИ также сообщается, что среди погибших в результате удара пилот ВВС Сирии, ранены несколько летчиков. Число жертв по последним данным, увеличилось до шести человек.Ранее сотрудник базы сообщал о фактическом уничтожении ракетами "Шайрата".В ночь на 7 апреля ВВС США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе, с которой, якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб.По словам Госсекретаря США Тиллерсона, все государства, заинтересованные в завершении военного конфликта в Сирии, должны приветствовать действия американцев.В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал удар США по сирийским объектом агрессией против суверенного государства. Российский МИД РФ опубликовал заявление о приостановлении действия меморандума с США по Сирии после ракетного удара.