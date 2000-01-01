07.04 12:06 MIGnews.com

Найден телефон Таир Рада

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильские СМИ сообщают, что после упорных поисков в хранилище полиции обнаружен мобильный телефон Таир Рада, девочки, убитой в школе Нофей Голан 10 лет назад.Мать Таир, Илана 10 лет боролась за то, чтобы ей вернули вещи Таир - и добилась этого по решению суда. Тем не менее, ни в прокуратуре Израиля, ни в прокуратуре северного округа телефона найти не смогли.Представитель прокуратуры теперь утверждает, что “ни на каком этапе расследования и процесса телефон не был вещественным доказательством, и потому не может считаться частью расследования”.Илана Рада в интервью 103 FM заявила, что примерно во время убийства дочери были посланы три текстовых сообщения, и одно из них стерто. Илана заявила, что не знает, кто стер сообщение. Илана сказала, что о стертом сообщении стало известно в результате расследования , проводимого семьей, и она готова представить суду доказательства.Полиция арестовала Романа Задорова - строительного рабочего, работавшего в школе. Задорова освободили, но через неделю снова арестовали. Он признался в совершении убийства, и воспроизвел его на полицейские камеры. После этого он от признаний отказался, заявив, что подвергся давлению со стороны следователей полиции. В сентябре 2010 Задоров был признана виновным в убийстве окружным судом. В декабре 2015 БАГАЦ отверг апелляцию Задорова.На вопрос о том, является ли Задоров убийцей Илана ответила: “Я очень в этом сомневаюсь. Я хочу знать, что происходит. Я похоронила 14-летнюю дочь. Я хочу знать - мне не нужны газетные заголовки, но я хочу знать, что произошло. И если это действительно был Задоров - я всем пожму руку”.Телефон был найден полицейским, прибывшим все хранилище. Он обнаружен в закрытом конверте без надписей.Полиция сообщила, что телефон не вернут матери Таир, Илане Рада, но ей передадут всю информацию, хранящуюся в его памяти.