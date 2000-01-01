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YouTube 07.04 11:22   MIGnews.com

После атаки: умерла девушка, спрыгнувшая с лондонского моста

Женщина, которая была ранена в результате нападения 22 марта возле Вестминстерского дворца в Лондоне, скончалась в больнице. Об этом сообщили сотрудники полиции в пятницу, 7 апреля.

В общей сложности в результате атаки погибли 6 человек, включая террориста.

По данным полиции гражданка Румынии Андрея Кристя скончалась в четверг, 6 апреля. 31-летняя женщина находилась в Лондоне в туристической поездке.

В полиции заявили, что Андрея Кристя упала в реку Темзу с Вестминстерского моста, после того как Халид Масуд находясь за рулем авто протаранил толпу пешеходов на мосту. Также он совершил ножевое нападение на полицейского, который скончался на месте происшествия от полученных ран.

Террорист был ликвидирован на месте нападения другими сотрудниками правоохранительных органов.
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