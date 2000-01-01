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07.04 11:04   MIGnews.com

Количество жертв авиаударов США в Сирии возросло до 6

Сирийская армия заявила, что количество жертв ракетной атаки США возросло до 6 человек. Также в заявлении отмечается, что атака нанесла значительные повреждения. Ответом сирийской армии на это будет продолжение кампании "сокрушения терроризма" и восстановления мира и безопасности на всей территории САР.

В заявлении армейского командования говорится об атаке США как о "вопиющей агрессии".

"Это сделало Соединенные Штаты партнером "Исламского Государства", Фронта ан-Нусры и других террористических организаций".
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