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СМИ: после удара США по авиабазе ИГ перешло в наступление 07.04 10:51   MIGnews.com

СМИ: после удара США по авиабазе ИГ перешло в наступление

В пятницу утром в восточной части сирийской провинции Хомс террористы группировки "Исламское государство" перешли в наступление, передает Интерфакс.

По информации сирийских СМИ, боевые действия ведутся недалеко от аэродрома Шайрат, подвергшемуся американскому ракетному удару.

Отмечается, что террористы напали на ряд контрольно-пропускных пунктов сирийских правительственных войск близ одного из стратегически важных населенных пунктов, однако пока не добились успехов.

Между тем, по данным экспертов, в ближайшее время ситуация может измениться в пользу террористов, так как военнослужащие после американского массированного удара по аэродрому, не могут рассчитывать на поддержку с воздуха.

В операциях сирийских правительственных сил против ИГ аэродром Шайрат играл ключевую роль из-за близости от фронтов в районе Пальмиры и Дейр-эз-Зора.

Ранее сообщалось, что США атаковали Сирию крылатыми ракетами в ответ на возможное применение правительством этой страны химоружия в районе провинции Идлиб.
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