07.04 14:55 MIGnews.com

Блинкен :"Мы вовлекаем себя в эскалацию"

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Бывший заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен в эфире CNN заявил, что ракетный удар, нанесенный с санкции Трампа, приведет к эскалации обстановки в Сирии и возложит на Вашингтон моральную ответственность за происходящее в этой стране."Мы (США) вовлекаем себя в своего рода эскалацию", - заметил он."Это в целом поставит нас в положение владельца всей Сирии. А мы, несмотря на нашу поддержку сирийской оппозиции и наши старания защитить мирных сирийских жителей, вовсе не хотели оказаться в данной роли", - констатировал дипломат.Блинкен входил в число американских политиков и законодателей, буквально требовавших от президента Трампа предпринять самые решительные действия в отношении Дамаска. "Это выходит далеко за рамки одной Сирии. Асад (президент Сирии Башар Асад) поступил вопреки правилу, которое мы (Запад) соблюдал со времени окончания Первой мировой войны", - утверждал Блинкен. "Нам придется действовать", - отметил он.