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Австралия: `Быстрый и справедливый ответ` | Фото: Thinkstock07.04 12:26   MIGnews.com

Австралия: "Быстрый и справедливый ответ"

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что ракетный удар США по авиабазе в Сирии "был быстрым и справедливым ответом на использование режимом президента Башара Асада химического оружия".

Он подчеркнул, что правительство Австралии "решительно поддерживает действия Соединенных Штатов", которые, по его словам, преследовали целью "снижение возможностей сирийского режима вновь использовать химическое оружие".

Тернбулл уточнил, что нанесенный ракетный удар "не является началом войны против режима президента Асада". "Однако события последних дней ставят под сомнение возможность какого-либо участия Башара Асада в постконфликтном урегулировании ситуации в Сирии", - добавил он.

Министр обороны Австралии Марис Пейн, в свою очередь, сообщила, что глава Пентагона Джеймс Мэттис уведомил ее о предстоящем ракетном ударе в телефонном разговоре, состоявшемся "незадолго до его нанесения". Она также уточнила, что Австралия в этой операции не участвовала. При этом она заявила, что Австралия продолжит вносить вклад в операцию ВВС международной коалиции, которая идет на территории Сирии против "Исламского государства".
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