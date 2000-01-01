07.03 09:46 MIGnews.com

Бейтлехем опустел из-за коронавируса

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Улицы Бейтлехем почти полностью опустели в пятницу, 6 марта, из-за чрезвычайного положения, объявленного в связи с коронавирусом. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил 30-дневную меру на оккупированном Западном берегу в четвер.Движение израильтян и палестинских арабов в город и из города запрещено, пише JP.Министр обороны Нафтали Беннетт также распорядился закрыть город в четверг вечером из-за опасений короварис. В других частях Западного берега палестинские силы безопасности укомплектовали контрольно-пропускные пункты.Религиозные власти закрыли около 30 мечетей, отменили конференции. Национальные парки также закрыты на Западном берегу. Премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что перемещение между районами должно осуществляться только "в случаях крайней необходимости".В Газе не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Тем не менее, восемь университетов и колледжей Газы заявили, что будут закрыты на месяц в соответствии с чрезвычайным указом Аббаса.