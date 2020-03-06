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Безумие в Ход Ха Шарон. Отец зарезал 10-месячную дочь 07.03 09:20   MIGnews.com

Безумие в Ход Ха Шарон. Отец зарезал 10-месячную дочь

Полиция расследует безумный инцидент в Ход Ха Шарон, в ходе которого отец зарезал 10-месячную дочь и тяжело ранил жену и трехлетнюю дочь. Жена находится в критическом состоянии в реанимации. Муж, после нападения на семью, нанес себе удар ножом в шею и находится в реанимации.

Родители жены живут на той же улице, что и пострадавшая семья. Мать жены говорит: "Небеса обрушились на нас. Мы - нормальная семья".

Соседи в 07:30 утра 6 марта услышали ужасающие крики, раздававшиеся из дома семьи. Они шокированы произошедшим и не могут объяснить мотивы отца.

Мэр Ход Ха Шарон Амир Кохави сообщил: “Речь идет об очень заслуженной, уважаемой и любимой  семье. Очень трудное событие. Мы в самом начале расследования. Семью сопровождает команда наших специалистов. Мы сделаем все, чтобы помочь ей в этой непростой ситуации.



Отец атаковавшего находится рядом с ним в больнице Меир и отказывается комментировать произошедшее. Родители жены находятся рядом с ней и 3-летней дочкой.

На месте преступления криминологи продолжают сбор вещественных доказательств и пытаются восстановить цепь событий, завершившихся трагедией.

Адвокат Рон Алон, представляющий мужа заявил: “Это - огромная трагедия. Подозреваемый подключен к аппарату искусственного дыхания и находится под наркозом.  У нас нет возможности поговорить с ним и услышать его версию. Мы ждем улучшения его состояния, когда можно будет с ним встретиться”.

Срок временного содержания под стражей подозреваемого продлен на десять дней.

Согласно данным первоначального расследования, семья жила в коттедже , построенном за домом родителей жены. Первой позвонила в скорую помощь и полицию сестра жены, которая в эту ночь ночевала в доме у родителей. Она позвонила после того, как вышла во двор и обнаружила у трамполины сестру -  в крови и с тяжелыми ножевыми ранениями. . Она забежала в коттедж и обнаружила там трехлетнюю девочку. Она немедленно вызвала полицию.

Израильские СМИ отмечают, что ни у мужа, ни жены нет уголовных дел и приводов в полицию, на семью никогда не получали жалобы и она неизвестна работникам социальных служб.


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