07.03 09:20 MIGnews.com

Безумие в Ход Ха Шарон. Отец зарезал 10-месячную дочь

אירוע הדקירה בהוד השרון | ראש עיריית הוד השרון אמיר כוכבי: "אנחנו נעשה הכל כדי לסייע למשפחה ברגעים הקשים האלה. מדובר במשפחה ותיקה בעיר, מוכרת ואהובה. האירוע הזה הוא הלם לכולם"

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/nzsgisRu2R — כאן חדשות (@kann_news) March 6, 2020

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Полиция расследует безумный инцидент в Ход Ха Шарон, в ходе которого отец зарезал 10-месячную дочь и тяжело ранил жену и трехлетнюю дочь. Жена находится в критическом состоянии в реанимации. Муж, после нападения на семью, нанес себе удар ножом в шею и находится в реанимации.Родители жены живут на той же улице, что и пострадавшая семья. Мать жены говорит: "Небеса обрушились на нас. Мы - нормальная семья".Соседи в 07:30 утра 6 марта услышали ужасающие крики, раздававшиеся из дома семьи. Они шокированы произошедшим и не могут объяснить мотивы отца.Мэр Ход Ха Шарон Амир Кохави сообщил: “Речь идет об очень заслуженной, уважаемой и любимой семье. Очень трудное событие. Мы в самом начале расследования. Семью сопровождает команда наших специалистов. Мы сделаем все, чтобы помочь ей в этой непростой ситуации.Отец атаковавшего находится рядом с ним в больнице Меир и отказывается комментировать произошедшее. Родители жены находятся рядом с ней и 3-летней дочкой.На месте преступления криминологи продолжают сбор вещественных доказательств и пытаются восстановить цепь событий, завершившихся трагедией.Адвокат Рон Алон, представляющий мужа заявил: “Это - огромная трагедия. Подозреваемый подключен к аппарату искусственного дыхания и находится под наркозом. У нас нет возможности поговорить с ним и услышать его версию. Мы ждем улучшения его состояния, когда можно будет с ним встретиться”.Срок временного содержания под стражей подозреваемого продлен на десять дней.Согласно данным первоначального расследования, семья жила в коттедже , построенном за домом родителей жены. Первой позвонила в скорую помощь и полицию сестра жены, которая в эту ночь ночевала в доме у родителей. Она позвонила после того, как вышла во двор и обнаружила у трамполины сестру - в крови и с тяжелыми ножевыми ранениями. . Она забежала в коттедж и обнаружила там трехлетнюю девочку. Она немедленно вызвала полицию.Израильские СМИ отмечают, что ни у мужа, ни жены нет уголовных дел и приводов в полицию, на семью никогда не получали жалобы и она неизвестна работникам социальных служб.