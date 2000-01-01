07.03 09:12 MIGnews.com

Еще две европейские авиакомпании отменили рейсы в Израиль

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Еще две европейские авиакомпании отменили рейсы в Израиль в пятницу, 6 марта, на фоне опасений из-за вспышки нового коронавируса и строгих правительственных мер. Об этом сообщает Times of Israel.Итальянская национальная авиакомпания Alitalia и испанская авиакомпания Iberia прекратили полеты в еврейское государство, сообщается на новостном сайте Ynet. Alitalia заявила, что решила сократить рейсы в Израиль, и с 11 по 28 марта все полеты будут отменены. Iberia, которая выполняет семь еженедельных рейсов между Мадридом и Израилем, заявила, что остановит все рейсы в Тель-Авив до конца месяца."Из-за директив МВД Израиля, запрещающих гражданам ряда стран въезжать, включая Испанию, мы вынуждены временно приостановить полеты в Тель-Авив", - говорится в заявлении компании.Решение со стороны Iberia и Alitalia принято после сбоев в работе нескольких других авиакомпаний. В четверг немецкий гигант Luthansa заявил, что отменяет все рейсы в Израиль до 28 марта."Группа Lufthansa считает себя вынужденной сделать эту отмену по экономическим и эксплуатационным причинам, поскольку многие пассажиры больше не имеют права на въезд в страну", - говорится в заявлении компании.