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Земер: ранен член муниципального совета на выходе из мечети | Фото:07.03 08:03   MIGnews.com

Земер: ранен член муниципального совета на выходе из мечети

Член муниципального совета Земер, деревни в центральном Израиль, был ранен из огнестрельного оружия на выходе из мечети.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Пострадавший, в возрасте около 40, получил ранения при выходе из мечети. По сообщениям, он находится в состоянии средней тяжести и был доставлен в больницу сотрудниками MDA.

Полиция начала расследование инцидента, сообщает издание.


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