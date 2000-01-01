07.03 08:03 MIGnews.com

Земер: ранен член муниципального совета на выходе из мечети

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Член муниципального совета Земер, деревни в центральном Израиль, был ранен из огнестрельного оружия на выходе из мечети.Об этом сообщает The Jerusalem Post.Пострадавший, в возрасте около 40, получил ранения при выходе из мечети. По сообщениям, он находится в состоянии средней тяжести и был доставлен в больницу сотрудниками MDA.Полиция начала расследование инцидента, сообщает издание.