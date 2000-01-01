Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Израиль может начать помещать туристов из США на карантин | Фото:07.03 07:16   MIGnews.com

Израиль может начать помещать туристов из США на карантин

Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о расширении списка стран, гражданам которых при посещении Израиля необходимо провести 14 дней на карантине. Об этом сообщает издание Маарив.

В пятницу вечером, 6 марта, министерство подняло вопрос о помещении американских туристов на карантин из-за эпидемии коронавируса. Этот шаг может серьезно повлиять на экономику Израиля.
 
Помимо США, рассматриваются и другие западные страны, такие как Норвегия, Бельгия и Нидерланды.
 
Министерство ожидает получения новостей о ситуации с коронавирусом во всех этих странах, прежде чем принять решение.
 
В отчете также говорится, что из-за увеличения числа пациентов министерство будет принимать решения не в одиночку, а в сотрудничестве с Советом национальной безопасности.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:07
Меган Маркл осудили в сети из-за отношения к принцу Гарри
06:27
В Польше ограничат проверки на алкоголь из-за коронавируса
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:33
Учёные зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной
04:26
В итальянской коммуне из кранов льется красное вино
03:27
Коронавирус: первый случай заражения зафиксирован в Ватикане
02:19
Датский футболист заразился коронавирусом
01:13
HBO снимет сериал по мотивам известной видеоигры
00:26
На смартфонах Apple будет больше рекламы
23:03
Опубликованы снимки самой секретной в мире подлодки
22:21
В Китае на город рухнул военный самолет  
21:52
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел
21:46
Солдат ЦАХАЛа застрял в багажнике автобуса
21:09
Число зараженных коронавирусом в Бейтлехеме достигло 16
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus