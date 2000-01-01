07.03 07:16 MIGnews.com
Израиль может начать помещать туристов из США на карантин
Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о расширении списка стран, гражданам которых при посещении Израиля необходимо провести 14 дней на карантине. Об этом сообщает издание Маарив.
В пятницу вечером, 6 марта, министерство подняло вопрос о помещении американских туристов на карантин из-за эпидемии коронавируса. Этот шаг может серьезно повлиять на экономику Израиля.
Помимо США, рассматриваются и другие западные страны, такие как Норвегия, Бельгия и Нидерланды.
Министерство ожидает получения новостей о ситуации с коронавирусом во всех этих странах, прежде чем принять решение.
В отчете также говорится, что из-за увеличения числа пациентов министерство будет принимать решения не в одиночку, а в сотрудничестве с Советом национальной безопасности.
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