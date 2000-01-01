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Президент Эстонии может быть заражена вирусом-убийцей | Фото:08.03 05:22   MIGnews.com

Президент Эстонии может быть заражена вирусом-убийцей

В субботу, 7 марта, президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернулась из США и должна была принять участие в мероприятии, посвященном годовщине Конгресса Эстонии, но отказалась.

На такой шаг она пошла, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса, передает ERR.

"Сегодня глава государства должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но поскольку результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавирус президент решила не участвовать в нем", – сказала советник президента Таави Линнамяе.

В начале недели Кальюлайд участвовала в Конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне. В пятницу организаторы сообщили, что у двух участников был обнаружен коронавирус.

"Президент и делегация в поездке тщательно следили за соблюдением правил гигиены. Все здоровы, симптомов ни у кого нет", – пояснила советник.


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