08.03 05:22 MIGnews.com

Президент Эстонии может быть заражена вирусом-убийцей

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В субботу, 7 марта, президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернулась из США и должна была принять участие в мероприятии, посвященном годовщине Конгресса Эстонии, но отказалась.На такой шаг она пошла, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса, передает ERR."Сегодня глава государства должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но поскольку результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавирус президент решила не участвовать в нем", – сказала советник президента Таави Линнамяе.В начале недели Кальюлайд участвовала в Конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне. В пятницу организаторы сообщили, что у двух участников был обнаружен коронавирус."Президент и делегация в поездке тщательно следили за соблюдением правил гигиены. Все здоровы, симптомов ни у кого нет", – пояснила советник.