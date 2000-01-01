Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Эпидемия коронавируса: первый зараженный в Молдове | Фото:08.03 04:10   MIGnews.com

Эпидемия коронавируса: первый зараженный в Молдове

В субботу, 7 марта, стало известно о первом случае заражения коронавирусом нового типа в Молдове.

Об этом вечером сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты страны.

Коронавирус обнаружили у 48-летней женщины, которая прилетела из Италии рейсом Air Moldova 9U 480 Болонья-Кишинев.

"Больную тут же госпитализировали, так как у женщины сахарный диабет, ожирение второй степени и повышенное давление, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. На момент госпитализации у нее была повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность", – сказано в сообщении.

Минздрав призвал всех, кто прилетел рейсом вышеуказанным рейсом, оставаться дома и сообщить об этом семейному врачу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:22
Президент Эстонии может быть заражена вирусом-убийцей
02:59
Принцесса Хайя сбежала от правителя Дубая: все правда
01:50
Легендарный футболист Рональдиньо арестован в Парагвае
00:42
Издатель не станет печатать мемуары Вуди Аллена
23:29
Сирия отправит на Олимпиаду в Токио 11-летнюю спортсменку
22:32
Израиль: уже 25 зараженных коронавирусом - обновлено
22:02
Количество зараженных COVID-19 в Британии перевалило за 200
21:44
Коронавирус в Израиле: уже 23 зараженных
21:40
Штат Нью-Йорк ввел режим ЧС: что происходит
21:19
Яалон: Биби, у тебя есть выбор: отставка или оппозиция
20:58
Коронавирус в Италии: 36 жертв, вызваны медики-пенсионеры
20:40
Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло 22
20:37
Еще одна авиакомпания отменяет рейсы в Израиль
20:19
Ганц: у Биби нет монополии на Тиби
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus