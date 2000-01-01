08.03 04:10 MIGnews.com

Эпидемия коронавируса: первый зараженный в Молдове

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В субботу, 7 марта, стало известно о первом случае заражения коронавирусом нового типа в Молдове.Об этом вечером сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты страны.Коронавирус обнаружили у 48-летней женщины, которая прилетела из Италии рейсом Air Moldova 9U 480 Болонья-Кишинев."Больную тут же госпитализировали, так как у женщины сахарный диабет, ожирение второй степени и повышенное давление, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. На момент госпитализации у нее была повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность", – сказано в сообщении.Минздрав призвал всех, кто прилетел рейсом вышеуказанным рейсом, оставаться дома и сообщить об этом семейному врачу.