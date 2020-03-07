07.03 22:32 MIGnews.com

Израиль: уже 25 зараженных коронавирусом - обновлено

קורונה בישראל: חולה מספר 25, תושב המרכז שחזר מספרד בתחילת החודש@diklaaharon — כאן חדשות (@kann_news) March 7, 2020

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Поздно вечером, 7 марта, стало известно о еще о двух случаях заражения коронавирусом в Израиле.Таким образом, общее количество возросло до 25 человек.По данным Кан, 24-ый зараженный контактировал с группой паломников из Греции. Он вылетел из Израиля в Афины 27 февраля рейсом авиакомпании Aegean № A3925, и вернулся в Тель-Авив 2 марта рейсом той же компании №A3924.25-ым оказался житель центра. Он вылетел в Испанию 28 февраля рейсом авиакомпании Arkia №IZ231. Вернулся 2 марта перекладными: №SN3728 из Мадрида в Брюссель, и №SN3293 из Брюсселя в Тель-Авив.Министерство здравоохранения призывает всех граждан, летевших вместе с вышеуказанными людьми, немедленно сесть на карантин.