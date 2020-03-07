Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Израиль: уже 25 зараженных коронавирусом | Фото:07.03 22:32   MIGnews.com

Израиль: уже 25 зараженных коронавирусом - обновлено

Поздно вечером, 7 марта, стало известно о еще о двух случаях заражения коронавирусом в Израиле.

Таким образом, общее количество возросло до 25 человек.

По данным Кан, 24-ый зараженный контактировал с группой паломников из Греции. Он вылетел из Израиля в Афины 27 февраля рейсом авиакомпании Aegean № A3925, и вернулся в Тель-Авив 2 марта рейсом той же компании №A3924.

25-ым оказался житель центра. Он вылетел в Испанию 28 февраля рейсом авиакомпании Arkia №IZ231. Вернулся 2 марта перекладными: №SN3728 из Мадрида в Брюссель, и №SN3293 из Брюсселя в Тель-Авив.

Министерство здравоохранения призывает всех граждан, летевших вместе с вышеуказанными людьми, немедленно сесть на карантин.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:02
Количество зараженных COVID-19 в Британии перевалило за 200
21:44
Коронавирус в Израиле: уже 23 зараженных
21:40
Штат Нью-Йорк ввел режим ЧС: что происходит
21:19
Яалон: Биби, у тебя есть выбор: отставка или оппозиция
20:58
Коронавирус в Италии: 36 жертв, вызваны медики-пенсионеры
20:40
Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло 22
20:37
Еще одна авиакомпания отменяет рейсы в Израиль
20:19
Ганц: у Биби нет монополии на Тиби
20:15
Коронавирус добрался до Мальдив: популярный курорт закрыт
19:57
Нетаниягу: на борьбу с коронавирусом мобилизуют подростков
19:54
Нетаниягу отказался выполнить условие Бен-Гвира
19:35
Ход Ха Шарон: хотел убить семью, но не знает, зачем  
19:14
ПА: число зараженных коронавирусом резко возросло
18:53
В Беларуси поделились хорошими новостями о коронавирусе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus