07.03 22:02 MIGnews.com
Количество зараженных COVID-19 в Британии перевалило за 200
В Великобритании, по состоянию на 7 марта, известно о новых 43 случаях заражения коронавирусом нового типа.
Об этом сообщили британские власти в субботу.
Таким образом, количество инфицированных COVID-19 достигло 206 человек. На данный момент известно лишь о двух смертях от заболевания в стране.
Жертвами коронавируса стали пожилые люди, страдавших от серьезных хронических заболеваний.
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