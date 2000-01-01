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Число зараженных в Израиле достигло 22: подробности | Фото:07.03 20:40   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло 22

В субботу, 7 марта, количество зараженных коронавирусом в Израиле достигло 22.

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения страны.

По предварительным данным, зараженный недавно вернулся из Барселоны. К счастью, пациент после прибытия в Израиль находился в золяции.

Он сел на карантин сразу же, как только узнал, что ему необходимо находится дома после возвращения. На данный момент врачи проверяют его состояние.


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