07.03 20:40 MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло 22

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В субботу, 7 марта, количество зараженных коронавирусом в Израиле достигло 22.Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения страны.По предварительным данным, зараженный недавно вернулся из Барселоны. К счастью, пациент после прибытия в Израиль находился в золяции.Он сел на карантин сразу же, как только узнал, что ему необходимо находится дома после возвращения. На данный момент врачи проверяют его состояние.