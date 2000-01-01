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Число жертв коронавируса в Италии перевалило за 35 | Фото:07.03 20:58   MIGnews.com

Коронавирус в Италии: 36 жертв, вызваны медики-пенсионеры

За последние сутки в Италии от коронавируса погибли 36 человек, а общее число жертв достигло 233 человек.

По данным Reuters, число зараженных достигло 5883 человек, еще 589 человек – выздоровели.

По данным Deutsche Welle, медикам, находящимся на пенсии, предписано вернуться к профессиональным обязанностям из-за распространения коронавируса. Эта мера действует во всей стране и является частью программы, согласованной на заседании кабинета министров 7 марта.

Речь идет примерно о 5 тысячах специалистов и 15 тысяч медбратьев и медсестер. Кроме того, количество коек в отделениях интенсивной терапии в ближайшие дни увеличат в полтора раза – до 7500 единиц.

Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето, где вспышки были зафиксированы 21 февраля. "Красная зона", изолирована, однако она может быть расширена за счет населенных пунктов под Бергамо, где сохраняются самые высокие темпы заражения.

Правительство постановило закрыть все учебные заведения в стране до 15 марта. Срок может быть продлен


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