Ход Ха Шарон: хотел убить семью, но не знает, зачем

Отметим, что накануне в одном из жилых домов в Од а-Шароне произошел кровавый инцидент, в ходе которого четыре члена одной семьи получили ножевые ранения.
Прибывшие на место происшествия медики обнаружили годовалую девочку без сознания с ножевыми ранениями груди и трехлетнюю девочку в сознании, состояние которой оценивалось как тяжелое. 36-летняя женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.
Мужчину доставили в больницу "Бейлинсон", однако утром на следующий день уже выписали. Он признался полиции, что хотел убить жену и детей и покончить с собой.