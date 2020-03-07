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Од а-Шарон: хотел убить семью, но не знает, зачем | Фото:07.03 19:35   MIGnews.com

Ход Ха Шарон: хотел убить семью, но не знает, зачем

В субботу, 7 марта, житель Ход Ха Шарон, подозреваемый в убийстве годовалой дочери и попытке убийства жены и трехлетней дочери, выписан из больницы "Меир" и доставлен на допрос.

Об этом сообщает 13 канал.

"Я знаю, что сделал это, я в замешательстве, я знаю, что совершил ужасную вещь. Но я не знаю почему", – признался мужчина полиции.

Утром, 8 марта, его доставят в суд для продления срока содержания под стражей.



Отметим, что накануне в одном из жилых домов в Од а-Шароне произошел кровавый инцидент, в ходе которого четыре члена одной семьи получили ножевые ранения.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили годовалую девочку без сознания с ножевыми ранениями груди и трехлетнюю девочку в сознании, состояние которой оценивалось как тяжелое. 36-летняя женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Мужчину доставили в больницу "Бейлинсон", однако утром на следующий день уже выписали. Он признался полиции, что хотел убить жену и детей и покончить с собой.




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