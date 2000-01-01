ПА: число зараженных коронавирусом резко возросло

По состоянию на 7 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа жителей Палестинской автономии увеличилось до 19 человек.
Об этом сообщает Wafa со ссылкой на Министерство здравоохранения ХАМАСа.
Как стало известно, последние три случая заражения были зафиксированы в Бейт-Лехеме.
Ранее в ПА было введено чрезвычайное положение в связи с выявлением первых случаев заболевания COVID-19. Председатель Махмуд Аббас отменил занятия в школах и университетах, а также запретил въезд иностранных туристов.
Тем временем 7 марта стало известно, что ЦАХАЛ в координации с руководством ПА ввел блокаду Бейт-Лехема. Всех иностранных туристов начали вывозить с территории Палестинской автономии.