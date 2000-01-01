07.03 19:14 MIGnews.com

ПА: число зараженных коронавирусом резко возросло

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По состоянию на 7 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа жителей Палестинской автономии увеличилось до 19 человек.Об этом сообщает Wafa со ссылкой на Министерство здравоохранения ХАМАСа.Как стало известно, последние три случая заражения были зафиксированы в Бейт-Лехеме.Ранее в ПА было введено чрезвычайное положение в связи с выявлением первых случаев заболевания COVID-19. Председатель Махмуд Аббас отменил занятия в школах и университетах, а также запретил въезд иностранных туристов.Тем временем 7 марта стало известно, что ЦАХАЛ в координации с руководством ПА ввел блокаду Бейт-Лехема. Всех иностранных туристов начали вывозить с территории Палестинской автономии.