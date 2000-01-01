07.03 18:53 MIGnews.com

В Беларуси поделились хорошими новостями о коронавирусе

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В Беларуси один из заразившихся коронавирусом, который является иранским студентом, выздоровел и будет выписан из больницы в конце следующей недели.Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в субботу, 7 марта."С радостью сообщаем, что у студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса. На сегодняшний момент пациент чувствует себя удовлетворительно", – сказано в сообщении.Уточняется, что именно этот молодой человек был первым пациентом в Беларуси, у которого был диагностирован коронавирус."Выписка пациента запланирована на конец следующей недели. Так что обучение в белорусском университете этот студент начнет немного позже своих однокурсников", – пояснили в ведомстве.В Минздраве также сообщили, что все шесть пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная."Продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование. По истечению 14-дневного карантина и 2-х отрицательных результатов тестирования они также могут быть выписаны", – уточнили в Минздраве.