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В Беларуси поделились хорошими новостями о коронавирусе | Фото:07.03 18:53   MIGnews.com

В Беларуси поделились хорошими новостями о коронавирусе

В Беларуси один из заразившихся коронавирусом, который является иранским студентом, выздоровел и будет выписан из больницы в конце следующей недели.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в субботу, 7 марта.

"С радостью сообщаем, что у студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса. На сегодняшний момент пациент чувствует себя удовлетворительно", – сказано в сообщении.

Уточняется, что именно этот молодой человек был первым пациентом в Беларуси, у которого был диагностирован коронавирус.

"Выписка пациента запланирована на конец следующей недели. Так что обучение в белорусском университете этот студент начнет немного позже своих однокурсников", – пояснили в ведомстве.

В Минздраве также сообщили, что все шесть пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная.

"Продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование. По истечению 14-дневного карантина и 2-х отрицательных результатов тестирования они также могут быть выписаны", – уточнили в Минздраве.


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