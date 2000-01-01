07.03 18:30 MIGnews.com
Из ПА массово вывозят иностранцев из-за коронавируса
В субботу, 7 марта, десятки иностранных туристов начали вывозить из Палестинской автономии в аэропорт Бен-Гуриона.
На соответствущие меры пошли из-за распространения коронавируса по согласованию с ЦАХАЛ.
В частности, Израиль организовал выезд иностранцев после сообщений о первых зараженных на территории ПА.
Переезд туристов согласован также с Министерством здравоохранения Израиля, Министерством иностранных дел, полицией, всеми службами безопасности.
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