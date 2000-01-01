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Из ПА массово вывозят иностранцев из-за коронавируса | Фото:07.03 18:30   MIGnews.com

Из ПА массово вывозят иностранцев из-за коронавируса

В субботу, 7 марта, десятки иностранных туристов начали вывозить из Палестинской автономии в аэропорт Бен-Гуриона.

На соответствущие меры пошли из-за распространения коронавируса по согласованию с ЦАХАЛ.

В частности, Израиль организовал выезд иностранцев после сообщений о первых зараженных на территории ПА.

Переезд туристов согласован также с Министерством здравоохранения Израиля, Министерством иностранных дел, полицией, всеми службами безопасности.


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