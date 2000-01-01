Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Коронавирус в Италии: Папа Римский пошел на отчаянный шаг | Фото:07.03 18:02   MIGnews.com

Коронавирус в Италии: Папа Римский пошел на отчаянный шаг

Папа Римский Франциск изменил формат традиционной проповеди, которая должная пройти 8 марта.

Причиной послужило распространение коронавируса в Италии. Теперь понтифик собирается провести проповедь онлайн в виде видеообращения.

"Молитва будет транслироваться в прямом эфире Vatican News и на экранах на площади Святого Петра и распространяться Vatican Media среди средств массовой информации, которые сделают об этом запрос", – сообщили в пресс-службе Святого Престола.

Данные меры необходимы, чтобы предотвратить риск распространения COVID-19 из-за скопления людей при проведении контроля для допуска на площадь Святого Петра.

На днях Папа Франциск заболел. В Ватикане назвают его состояние "легким недомоганием". А в СМИ тем временем предположили, что он сам заражен смертоносным недугом.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:30
Из ПА массово вывозят иностранцев из-за коронавируса
17:38
Зеленский сравнил президентство с сериалом и прыщами
17:17
Франция: эпидемия коронавируса – неизбежна
16:42
Член ФАТХ посчитал Аббаса "психом" и угодил за решетку
16:17
Лайнер коронавируса: число погибших увеличилось до 7
15:55
Видео: в Китае обрушилась гостиница с людьми
15:26
Коронавирус: разработан уникальный тест для диагностики
15:04
Первый случай коронавируса на Мальте: заболела итальянка
14:38
Лидер правящей партии Италии заражен коронавирусом
14:13
15 американских туристов в Бейтлехем помещены под карантин
13:43
В Twitter Беннетта появился палестинский флаг и гимн Турции
13:16
Второй иранский законодатель скончалась от коронавируса
12:42
Убийство в Ход Ха Шарон: подозреваемый выписан из больницы
12:16
Филиппины: чрезвычайная ситуация из-за коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus