07.03 18:02 MIGnews.com

Коронавирус в Италии: Папа Римский пошел на отчаянный шаг

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Папа Римский Франциск изменил формат традиционной проповеди, которая должная пройти 8 марта.Причиной послужило распространение коронавируса в Италии. Теперь понтифик собирается провести проповедь онлайн в виде видеообращения."Молитва будет транслироваться в прямом эфире Vatican News и на экранах на площади Святого Петра и распространяться Vatican Media среди средств массовой информации, которые сделают об этом запрос", – сообщили в пресс-службе Святого Престола.Данные меры необходимы, чтобы предотвратить риск распространения COVID-19 из-за скопления людей при проведении контроля для допуска на площадь Святого Петра.На днях Папа Франциск заболел. В Ватикане назвают его состояние "легким недомоганием". А в СМИ тем временем предположили, что он сам заражен смертоносным недугом.