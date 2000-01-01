07.03 17:17 MIGnews.com

Франция: эпидемия коронавируса – неизбежна

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Во Франции в течение последних суток количество зараженных коронавирусом возросло более чем на 100, еще два человека умерли в регионах О-де-Франс и Нормандии.Об этом сообщает BFMTV.Таким образом, общее количество погибших на территории страны достигло 11. Также было зафиксировано 103 новых случая заражения, в результате чего общее количество выросло до 716.В отдельных департаментах с понедельника на 15 дней будут закрыты детские сады и школы. Власти заявляют, что эпидемия выглядит неизбежной.