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Франция: эпидемия коронавируса – неизбежна | Фото:07.03 17:17   MIGnews.com

Франция: эпидемия коронавируса – неизбежна

Во Франции в течение последних суток количество зараженных коронавирусом возросло более чем на 100, еще два человека умерли в регионах О-де-Франс и Нормандии.

Об этом сообщает BFMTV.

Таким образом, общее количество погибших на территории страны достигло 11. Также было зафиксировано 103 новых случая заражения, в результате чего общее количество выросло до 716.

В отдельных департаментах с понедельника на 15 дней будут закрыты детские сады и школы. Власти заявляют, что эпидемия выглядит неизбежной.


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