07.03 17:17 MIGnews.com
Франция: эпидемия коронавируса – неизбежна
Во Франции в течение последних суток количество зараженных коронавирусом возросло более чем на 100, еще два человека умерли в регионах О-де-Франс и Нормандии.
Об этом сообщает BFMTV.
Таким образом, общее количество погибших на территории страны достигло 11. Также было зафиксировано 103 новых случая заражения, в результате чего общее количество выросло до 716.
В отдельных департаментах с понедельника на 15 дней будут закрыты детские сады и школы. Власти заявляют, что эпидемия выглядит неизбежной.
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