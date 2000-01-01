07.03 16:17 MIGnews.com

Лайнер коронавируса: число погибших увеличилось до 7

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В Японии скончался еще один пассажир карантинного круизного лайнера, где произошла вспышка коронавируса.об этом сообщает Reuters.Еще одним погибшим оказался человек, который не является гражданином Японии. Общее число умерших от коронавируса пассажиров Diamond Princess возросло до семи.Тем временем количество зараженных COVID-19 в Японии достигло 1139 человек: 696 – пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princess.