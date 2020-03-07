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Видео: в Китае обрушилась гостиница с людьми | Фото:07.03 15:55   MIGnews.com

Видео: в Китае обрушилась гостиница с людьми

В киткайском городе Цюаньчжоу, 7 марта, обрушилась пятиэтажная гостиница.

По предварительным данным, в здании находились люди, зараженные коронавирусом.


Местные СМИ сообщают, что спасателям удалось изъять 16 человек из-под завалов. Какое число людей может находиться в ловушке, пока неизвестно.

Помимо гостиницы на первом этаже здания расположены магазины и кафе. На месте происшествия работают экстренные службы.




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