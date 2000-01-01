Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Принцесса Хайя сбежала от правителя Дубая: все правда | Фото:08.03 02:59   MIGnews.com

Принцесса Хайя сбежала от правителя Дубая: все правда

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн сбежала от правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида. Её слова о причинах погеба передает субботу, 7 марта, издание DailyMail.

В феврале 2019 года бин Рашид планировал выдать их 11-летнюю дочь Джалилю замуж за 34-летнего наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, заявляет прицнесса. Однако шейх отрицает эти обвинения.

Ранее, Верховный суд Лондона вынес обвинительный приговор Мохаммеду бин Рашиду за преследование принцессы Хайи, а также за три попытки похищения его двух дочерей. Одна из дочерей правителя Дубая от другого брака сбежала от семьи летом 2000 года. Но её вывезли из Кембриджа и через Францию доставили в Дубай.

Другую девочку, принцессу Латифу, похищали два раза, рассказывает CNN. Суд постановил, что эмир Дубая применял к дочерям физическое и психологическое насилие. В свое время, принцесса Латифа рассказала о пытках и убийствах в семье.

Принцесса Хайя сбежала от мужа с 11-летней дочерью, семилетним сыном и 40 миллионами долларов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:50
Легендарный футболист Рональдиньо арестован в Парагвае
00:42
Издатель не станет печатать мемуары Вуди Аллена
23:29
Сирия отправит на Олимпиаду в Токио 11-летнюю спортсменку
22:32
Израиль: уже 25 зараженных коронавирусом - обновлено
22:02
Количество зараженных COVID-19 в Британии перевалило за 200
21:44
Коронавирус в Израиле: уже 23 зараженных
21:40
Штат Нью-Йорк ввел режим ЧС: что происходит
21:19
Яалон: Биби, у тебя есть выбор: отставка или оппозиция
20:58
Коронавирус в Италии: 36 жертв, вызваны медики-пенсионеры
20:40
Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло 22
20:37
Еще одна авиакомпания отменяет рейсы в Израиль
20:19
Ганц: у Биби нет монополии на Тиби
20:15
Коронавирус добрался до Мальдив: популярный курорт закрыт
19:57
Нетаниягу: на борьбу с коронавирусом мобилизуют подростков
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus