08.03 02:59 MIGnews.com

Принцесса Хайя сбежала от правителя Дубая: все правда

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Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн сбежала от правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида. Её слова о причинах погеба передает субботу, 7 марта, издание DailyMail.В феврале 2019 года бин Рашид планировал выдать их 11-летнюю дочь Джалилю замуж за 34-летнего наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, заявляет прицнесса. Однако шейх отрицает эти обвинения.Ранее, Верховный суд Лондона вынес обвинительный приговор Мохаммеду бин Рашиду за преследование принцессы Хайи, а также за три попытки похищения его двух дочерей. Одна из дочерей правителя Дубая от другого брака сбежала от семьи летом 2000 года. Но её вывезли из Кембриджа и через Францию доставили в Дубай.Другую девочку, принцессу Латифу, похищали два раза, рассказывает CNN. Суд постановил, что эмир Дубая применял к дочерям физическое и психологическое насилие. В свое время, принцесса Латифа рассказала о пытках и убийствах в семье.Принцесса Хайя сбежала от мужа с 11-летней дочерью, семилетним сыном и 40 миллионами долларов.