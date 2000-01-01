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Лидер правящей партии Италии заражен коронавирусом | Фото:07.03 14:38   MIGnews.com

Лидер правящей партии Италии заражен коронавирусом

Лидер итальянской правящей Демократической партии Никола Зингаретти заражен коронавирусом, сообщает JP. Итальянский чиновник показал положительный результат на вирус в субботу, 7 марта.

"У меня также коронавирус", - сказал Зингаретти в видео, размещенном в Facebook. Он добавил, что находится в самоизоляции и что все люди, с которыми он общался в последние дни прошли обследование.

Чиновник также сделал акцент на том, что с ним "все в порядке".

Италия наиболее сильно пострадала от эпидемии COVID-19 в Европе, где в пятницу было зарегистрировано 4636 случаев заболевания и 197 случаев смерти. На этой неделе правительство распорядилось закрыть школы, университеты, кинотеатры и театры для борьбы с инфекциями.


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