Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











15 американских туристов в Бейтлехем помещены под карантин | Фото:07.03 14:13   MIGnews.com

15 американских туристов в Бейтлехем помещены под карантин

В субботу, 7 марта, Палестинская администрация заявила, что 15 американских туристов в отеле в городе Бейтлехем на Западном берегу были помещены под карантин в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает Times of Israel.

Представитель ПА Ибрагим Мельхем заявил, что американцы находятся в отеле "Ангел". "Они все еще там, и с ними обращаются согласно карантинным правилам, как и со всеми остальными, кто там находится", - сказал он Reuters. Посольство США в Иерусалиме осведомлено о ситуации, но не будет давать дальнейших комментариев в связи с проблемами конфиденциальности.

В городе было подтверждено 16 случаев заражения вирусом. Президент ПА Махмуд Аббас издал указ, объявляющий чрезвычайное положение на всей территории, контролируемой палестинцами, в течение 30 дней, начиная с 8 часов утра в пятницу. Представители здравоохранения Израиля и ПА провели совещание для координации действий.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:26
Коронавирус: разработан уникальный тест для диагностики
15:04
Первый случай коронавируса на Мальте: заболела итальянка
14:38
Лидер правящей партии Италии заражен коронавирусом
13:43
В Twitter Беннетта появился палестинский флаг и гимн Турции
13:16
Второй иранский законодатель скончалась от коронавируса
12:42
Убийство в Ход Ха Шарон: подозреваемый выписан из больницы
12:16
Филиппины: чрезвычайная ситуация из-за коронавируса
11:50
Пресс-конференция по коронавирусу: доктора высмеяли в сети
11:11
Высокопоставленный иранский командир убит в Сирии
10:49
Тысяча солдат ЦАХАЛа на карантине из-за коронавируса
10:35
Трагедия в Ход Ха Шарон: мать успела сказать несколько слов
10:23
Конференция AIPAC в Нью-Йорке: участники с коронавирусом
09:46
Бейтлехем опустел из-за коронавируса
09:20
Безумие в Ход Ха Шарон. Отец зарезал 10-месячную дочь
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus