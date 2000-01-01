07.03 14:13 MIGnews.com

15 американских туристов в Бейтлехем помещены под карантин

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В субботу, 7 марта, Палестинская администрация заявила, что 15 американских туристов в отеле в городе Бейтлехем на Западном берегу были помещены под карантин в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.Об этом сообщает Times of Israel.Представитель ПА Ибрагим Мельхем заявил, что американцы находятся в отеле "Ангел". "Они все еще там, и с ними обращаются согласно карантинным правилам, как и со всеми остальными, кто там находится", - сказал он Reuters. Посольство США в Иерусалиме осведомлено о ситуации, но не будет давать дальнейших комментариев в связи с проблемами конфиденциальности.В городе было подтверждено 16 случаев заражения вирусом. Президент ПА Махмуд Аббас издал указ, объявляющий чрезвычайное положение на всей территории, контролируемой палестинцами, в течение 30 дней, начиная с 8 часов утра в пятницу. Представители здравоохранения Израиля и ПА провели совещание для координации действий.