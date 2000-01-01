07.03 15:04 MIGnews.com

Первый случай коронавируса на Мальте: заболела итальянка

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Министр здравоохранения Мальты Крис Фирн сообщил в субботу, 7 марта, о первом случае заболевания коронавирусом на острове. Об этом пишет JP.Вирус был обнаружен у 12-летней итальянской девочки, которая живет на острове.Фирн заявил, что девочка показала положительный результат на коронавирус рано утром в субботу. Она проходит лечение в отделении инфекционных заболеваний государственной больницы, и "у нее все хорошо".В конце прошлого месяца она вернулась из северного итальянского региона Трентино, проезжая через столицу Рим, со своими родителями и сестрой и сообщила о симптомах в пятницу вечером.