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Первый случай коронавируса на Мальте: заболела итальянка | Фото:07.03 15:04   MIGnews.com

Первый случай коронавируса на Мальте: заболела итальянка

Министр здравоохранения Мальты Крис Фирн сообщил в субботу, 7 марта, о первом случае заболевания коронавирусом на острове. Об этом пишет JP.

Вирус был обнаружен у 12-летней итальянской девочки, которая живет на острове.

Фирн заявил, что девочка показала положительный результат на коронавирус рано утром в субботу. Она проходит лечение в отделении инфекционных заболеваний государственной больницы, и "у нее все хорошо".

В конце прошлого месяца она вернулась из северного итальянского региона Трентино, проезжая через столицу Рим, со своими родителями и сестрой и сообщила о симптомах в пятницу вечером.


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