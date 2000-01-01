07.03 13:16 MIGnews.com

Второй иранский законодатель скончалась от коронавируса

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Второй ранский законодатель скончалась от коронавируса в пятницу, 6 марта, сообщает полуофициальное информационное агенство Tasnim.Иран является одной из стран за пределами Китая, наиболее пострадавших от эпидемии. По состоянию на пятницу, в стране было зарегистрировано 4747 случаев заражения и 124 смерти.Депутат парламента Фатеме Рахбар, консервативная законодатель из Тегерана, стала очередной жертвой вируса.2 марта Tasnim сообщил о смерти Мохаммада Мирмохаммади, члена Совета целесообразности. Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи и другой член парламента Махмуд Садеги также заявили, что заразились вирусом.Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения от 5 марта, в настоящее время в мире зарегистрировано 98 192 случая COVID-19 и 3380 случаев смерти. За последние 24 часа Китай сообщил о 146 случаях. За пределами Китая было зарегистрировано 2727 случаев.