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Иранский законодатель скончался от коронавируса | Фото:07.03 13:16   MIGnews.com

Второй иранский законодатель скончалась от коронавируса

Второй ранский законодатель скончалась от коронавируса в пятницу, 6 марта, сообщает полуофициальное информационное агенство Tasnim.

Иран является одной из стран за пределами Китая, наиболее пострадавших от эпидемии. По состоянию на пятницу, в стране было зарегистрировано 4747 случаев заражения и 124 смерти.

Депутат парламента Фатеме Рахбар, консервативная законодатель из Тегерана, стала очередной жертвой вируса.

2 марта Tasnim сообщил о смерти Мохаммада Мирмохаммади, члена Совета целесообразности. Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи и другой член парламента Махмуд Садеги также заявили, что заразились вирусом.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения от 5 марта, в настоящее время в мире зарегистрировано 98 192 случая COVID-19 и 3380 случаев смерти. За последние 24 часа Китай сообщил о 146 случаях. За пределами Китая было зарегистрировано 2727 случаев.


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