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Убийство в Ход ха Шарон: подозреваемый выписан из больницы | Фото:07.03 12:42   MIGnews.com

Убийство в Ход Ха Шарон: подозреваемый выписан из больницы

Мужчина, который ранее утром, 7 марта, зарезал свою 10-месячную дочь и ранил жену со старшей дочерью, был выписан из больницы и передан полиции для допроса.

Подозреваемый, 33-летний житель Ход Ха Шарона, также серьезно ранил свою жену и 3-летнюю дочь, а затем попытался покончить с собой. Женщина находилась в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице Бейлинсон и больше не нуждалась в аппарате искусственного дыхания.

3-летняя девочка находилась в тяжелом состоянии в больнице Меир в Кфар-Сабе. Отец был также госпитализирован в больницу Меир с легкими травмами.

Согласно ежедневной газете "Гаарец", семья жила в доме рядом с родителями жены. Во время нападения их не было дома, но рядом находилась сестра женщины, и она позвонила в полицию, когда услышала крики.

Мэр Ход-ха-Шарона рассказал, что семью все хорошо в городе знали, и что этот инцидент был шоком для всех.


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