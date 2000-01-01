07.03 12:42 MIGnews.com

Убийство в Ход Ха Шарон: подозреваемый выписан из больницы

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Мужчина, который ранее утром, 7 марта, зарезал свою 10-месячную дочь и ранил жену со старшей дочерью, был выписан из больницы и передан полиции для допроса.Подозреваемый, 33-летний житель Ход Ха Шарона, также серьезно ранил свою жену и 3-летнюю дочь, а затем попытался покончить с собой. Женщина находилась в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице Бейлинсон и больше не нуждалась в аппарате искусственного дыхания.3-летняя девочка находилась в тяжелом состоянии в больнице Меир в Кфар-Сабе. Отец был также госпитализирован в больницу Меир с легкими травмами.Согласно ежедневной газете "Гаарец", семья жила в доме рядом с родителями жены. Во время нападения их не было дома, но рядом находилась сестра женщины, и она позвонила в полицию, когда услышала крики.Мэр Ход-ха-Шарона рассказал, что семью все хорошо в городе знали, и что этот инцидент был шоком для всех.