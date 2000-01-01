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Филиппины: чрезвычайная ситуация из-за коронавируса | Фото:07.03 12:16   MIGnews.com

Филиппины: чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует объявить общенациональную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения после подтверждения первого случая заражения коронавирусом в стране.

Об этом заявил помощник президента в субботу, 7 марта.

Ранее в тот же день представители здравоохранения страны призвали принять меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Дутерте согласился объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения после последних событий, сообщил журналистам председатель комитета Сената по здравоохранению и близкий помощник президента Бонг Го.


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