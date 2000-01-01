Филиппины: чрезвычайная ситуация из-за коронавируса
Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует объявить общенациональную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения после подтверждения первого случая заражения коронавирусом в стране.
Об этом заявил помощник президента в субботу, 7 марта.
Ранее в тот же день представители здравоохранения страны призвали принять меры по сдерживанию распространения коронавируса.
Дутерте согласился объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения после последних событий, сообщил журналистам председатель комитета Сената по здравоохранению и близкий помощник президента Бонг Го.