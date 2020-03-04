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Пресс-конференция по коронавирусу: доктора высмеяли в сети | Фото:07.03 11:50   MIGnews.com

Пресс-конференция по коронавирусу: доктора высмеяли в сети

Доктор Сара Коди из департамента общественного здравоохранения округа Санта-Клара в США дала пресс-конференцию по коронавирус, где рассказала о профилактике. Она в том числе рассказала, что стоит избегать прикосновений к лицу из-за риска заражения и через несколько секунд облизала палец.

"Сегодня начните работать над тем, чтобы не прикасаться к своему лицу, потому что один из основных способов распространения вирусов - это когда вы касаетесь своего рта, носа или глаз", - сказала Коди за несколько секунд до того, как облизать палец и перевернуть страницу.



Доктор Дебби Биркс, координатор реагирования Белого дома на коронавирус, сообщила журналистам аналогичные инструкции, добавив, что мытье рук должно длиться не менее 20 секунд с мылом. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он "не трогал свое лицо в течение нескольких недель".

"Я скучаю по этому", - добавил президент.




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