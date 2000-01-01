07.03 11:11 MIGnews.com

Высокопоставленный иранский командир убит в Сирии

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Информационное агентство Fars сообщило, что один из высокопоставленных членов Революционной гвардии Ирана Фархад Дабирян был убит в Сирии в пятницу, 6 марта.Агентство описало Дабиряна как "защитника святыни Саида Зайнаб", священного мусульманского места шиитов к югу от Дамаска, и "мученика".Сирийская организация по правам человека также заявила в новом отчете, что старший командир Революционной гвардии Ирана был убит в районе Сайеда Зейнаб к югу от Дамаска.