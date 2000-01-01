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Тысяча солдат ЦАХАЛа на карантине из-за коронавируса | Фото:07.03 10:49   MIGnews.com

Тысяча солдат ЦАХАЛа на карантине из-за коронавируса

1262 солдата ЦАХАЛа в настоящее время находятся на домашнем карантине из-за подозрений на заражение COVID-19, сообщила пресс-служба армии в пятницу, 6 марта. Около 189 военнослужащих уже завершили обязательный 14-дневный карантин, вернувшись в свои подразделения.

Согласно отчету, большинство солдат ЦАХАЛа, находящихся в настоящее время на карантине, вернулись из отпуска или вступили в контакт с подтвержденными носителями коронавируса. Общее количество случаев заражения в Израиле по состоянию на ночь пятницы составляет 21. По крайней мере, один из них является солдатом ЦАХАЛа.

Число людей, находящихся на карантине, по данным 12 канала, достигло 80 000 человек.

По мере распространения вируса ЦАХАЛ запретил всем войскам покидать страну. Все военные учения также были отменены. По данным Министерства здравоохранения, в ближайшее время во всех больницах будут созданы специализированные объединения для пациентов с COVID-19.


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